Adana'da Motosiklet Traktöre Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Çayan Serçe, traktöre çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çayan Serçe'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Karayusuflu Mahallesi'nde seyir halindeki traktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Serçe'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel