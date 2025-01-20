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Adana'da Motosiklet Tırla Çarpıştı: 1 Ölü

Adana'da Motosiklet Tırla Çarpıştı: 1 Ölü
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir motosikletin tırla çarpışması sonucu 55 yaşındaki sürücü Murat Ç. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kavaklı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Y.Ç. idaresindeki 27 AOH 825 plakalı tır ile Murat Ç'nin (55) kullandığı 01 AYY 228 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde Murat Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Murat Ç'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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