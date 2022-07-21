Adana'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı Adana'da polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Adana'da polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesince, plakası olmayan veya kapatılan, evrakları eksik motosikletlerin tespiti için kent genelinde uygulama yapıldı. Sürücü belgeleri ve kask kullanımı denetlendi, eksiklik belirlenen motosikletler trafikten men edildi. Çalışmaların devam edeceği bildirildi. AA / Yusuf Koyun - Güncel Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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