Adana'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Haberler

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Adana'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Adana'da polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Adana'da polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesince, plakası olmayan veya kapatılan, evrakları eksik motosikletlerin tespiti için kent genelinde uygulama yapıldı.

Sürücü belgeleri ve kask kullanımı denetlendi, eksiklik belirlenen motosikletler trafikten men edildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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