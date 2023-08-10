Adana'da Motosiklet Sürücülerine Ceza Yağdı

Adana polisinin dün gece yaptığı trafik uygulamasında 63 sürücüye kask takmama, ehliyetsiz motosiklet kullanmadan 145 bin 265 lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Adana polisinin dün gece yaptığı trafik uygulamasında 63 sürücüye kask takmama, ehliyetsiz motosiklet kullanmadan 145 bin 265 lira idari para cezası uygulandı

ADANA - Adana polisinin dün gece yaptığı trafik uygulamasında 63 sürücüye kask takmama, ehliyetsiz motosiklet kullanmadan 145 bin 265 lira idari para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece motosikletlere karşı şehrin bir çok noktasında uygulama başlattı. Yapılan uygulamalarda motosikletler tek tek durdurularak kask, ehliyet ve abart egzoz uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 63 sürücüye 145 bin 265 lira idare para cezası uygulandı. Motosikletlere karşı uygulamaların devam edeceği öğrenildi.