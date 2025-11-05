Haberler

Adana'da Motosiklet Sulama Kanalına Düştü: 2 Yaralı

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ADANA'da, sulama kanalına düşen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Danışment Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği 07 KCZ 54 plakalı motosiklet, içerisinde az miktarda su bulunan kanala düştü. Sürücü ile arkasındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, çevredekilerin de desteğiyle yaralıları iple kanaldan çıkardı. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

