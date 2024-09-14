Adana'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Bir Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden geçerken otomobille çarpıştı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Varsaklar Mahallesi'nde B.K. idaresindeki 01 BZE 04 plakalı otomobil ile Uğur D'nin (33) yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.