Adana'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adana'da traktörün arkasında takılı çapaya çarpan motosiklet sürücüsü Çayan Serçe (42) hayatını kaybetti. Olay, Seyhan ilçesi Karayusuf Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kaza, dün Seyhan ilçesi Karayusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Çayan Serçe yönetimindeki motosiklet, yolda ilerleyen traktörün arkasında takılı çapaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Serçe'nin başı gövdesinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Çayan Serçe'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
