Adana'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

ADANA'da traktörün arkasında takılı çapaya çarpan motosikletin sürücüsü Çayan Serçe (42) hayatını kaybetti.

Kaza, dün Seyhan ilçesi Karayusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Çayan Serçe yönetimindeki motosiklet, yolda ilerleyen traktörün arkasında takılı çapaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Serçe'nin başı gövdesinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Çayan Serçe'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.