Haberler

Adana'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, traktörün arkasında takılı çapaya çarpması sonucu hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Çayan Serçe'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

ADANA'da traktörün arkasında takılı çapaya çarpan motosikletin sürücüsü Çayan Serçe (42) hayatını kaybetti.

Kaza, dün Seyhan ilçesi Karayusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Çayan Serçe yönetimindeki motosiklet, yolda ilerleyen traktörün arkasında takılı çapaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Serçe'nin başı gövdesinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Çayan Serçe'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas'ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! Hamas detayı dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abraham'dan büyük isyan: 1 puan için mutlu değiliz, galip gelmemiz gerekiyordu

Maç sonunda büyük isyan
Araç kiralama devi resmen satıldı

Türkiye'nin araç kiralama devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.