Adana'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücünün Cenazesi Defnedildi

Adana'da refüjdeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan taksinin önüne çıkması nedeniyle aydınlatma direğine çarpması sonucu ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

Merkez Seyhan ilçesi Barış Bulvarı'nda dün işten evine giderken meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hıdır Pişgin'in (32) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Evli ve biri kas hastası iki çocuk babası Pişgin'in cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrasında toprağa verildi.

Cenaze namazına Pişgin'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan taksi sürücüsü M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Barış Bulvarı'nda dün 01 EGC 79 plakalı motosikletin sürücüsü Hıdır Pişgin, refüjdeki yaya geçidinden karşı yola geçmeye çalışan M.Ç idaresindeki 01 T 0193 plakalı taksiye çarpmamak için manevra yaptığı sırada aydınlatma direğine çarparak ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pişgin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından M.Ç. gözaltına alınmıştı.