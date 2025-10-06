Adana'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

ADANA'da 3 gün önce bir sürücü tarafından sıkıştırılınca şerit değiştirmek isteyen G.K.'nin kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mutlu Güneş (28) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Ekim'de Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki Asri Mezarlık karşısında meydana geldi. Kendisini sıkıştıran araç nedeniyle şerit değiştirmeye çalışan ve bu sırada direksiyon kontrolünü kaybeden G.K.'nin kullandığı otomobil, aynı yöne giden motosiklete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Mutlu Güneş, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mutlu Güneş hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, arkadan gelen başka aracın kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan G.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan G.K.'nin kaza yapmasına neden olan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mutlu Güneş, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşa savaşını kaybetti. Güneş'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HABER: Serhat Gürler, -