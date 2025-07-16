Adana'da Motosiklet Kazasında Bir Ölüm, Bir Yaralı

Adana'da Motosiklet Kazasında Bir Ölüm, Bir Yaralı
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Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, bir yolcu yaralandı. Olayın ardından otomobil sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Nurullah E. (31) idaresindeki 01 BCE 552 plakalı motosiklet ile Hakan K. (29) yönetimindeki 34 DSR 123 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazanın ardından motosikletin sürücüsü Nurullah E. ile arkasındaki yolcu Serhat Ş. yola savruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı. Serhat Ş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ekipler, otomobilin sürücüsü Hakan K'yi polis merkezine götürdü.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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