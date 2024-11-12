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Adana'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Yasin, kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, gece yarısı meydana geldi.

ADANA'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Yasin (58), hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Mahmut Ç. yönetimindeki 01 AYV 149 plakalı otomobil, kavşakta Hasan Yasin kontrolündeki 01 AHH 758 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışma sırasında yola savrulurken, otomobil ise altına aldığı motosiklet ile yaklaşık 50 metre daha ilerledikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yasin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin kaza yerinde incelemesinin ardından Yasin'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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