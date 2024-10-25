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Adana'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu 52 yaşındaki Emine Şimeli tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette sürücünün arkasında oturan Emine Şimeli (52), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 23 Ekim'de saat 21.30 sıralarında Türkeli Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Musaco yönetimindeki 01 AHG 029 plakalı motosiklet ile Ayberk Arda A. yönetimindeki 01 D 6601 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Emine Şimeli, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Emine Şimeli, bugün hayatını kaybetti. Şimeli'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ayberk Arda A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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