Adana'da Motosiklet Kazası: Yaralı Var
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Adana'da motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Adana Sebze Hali önünde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun sol tarafına bırakılmış çöp konteynerine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel