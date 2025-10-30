Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Türkeli Mahallesi'nde plakaları henüz belirlenemeyen A.K'nin yönetimindeki otomobil ile E.A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından E.A, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel