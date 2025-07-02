Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucunda bir sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı ile Zübeyde Hanım Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kavşakta Mertcan K. yönetimindeki 01 ADP 697 plakalı motosiklet ile Hüseyin Ö. idaresindeki 01 DB 159 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: KOZAN, (Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi

Akaryakıta ÖTV ayarı! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor

PKK terör örgütü silah bırakıyor! Tarih de yer de kesinleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.