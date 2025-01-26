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Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ahmet Y. idaresindeki 07 AUZ 388 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde Hasan Ö. yönetimindeki 01 ANZ 877 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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