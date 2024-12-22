Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Süleyman O. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Süleyman O'nun kullandığı 01 ARM 805 plakalı motosiklet, Türkeli Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel