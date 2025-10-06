Haberler

Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mutlu Güneş, iki gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü Gökhan K. ile bir yolcu da yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda 4 Ekim'de Gökhan K. idaresindeki 01 EYD 41 plakalı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 25 ADN 148 plakalı motosikletin sürücüsü Mutlu Güneş (38) tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gökhan K. ile yanında yolcu konumunda bulunan bir kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gökhan K. yönetimindeki otomobil, 4 Ekim'de arkasından gelen araca yol vermek için şerit değiştirirken kendisiyle aynı istikamette giden Mutlu Güneş idaresindeki motosiklete çarpmıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Güneş ile otomobil sürücüsü Gökhan K. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen yolcu da yaralanmıştı. Kaza, bir aracın kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
