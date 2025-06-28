Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, ağaca çarparak hayatını kaybetti. Olay, Sazai Karakoç Bulvarı'nda gerçekleşti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cemil K. idaresindeki 01 AZA 072 plakalı motosiklet, Sazai Karakoç Bulvarı'nda ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Cemil K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cemil K'nin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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