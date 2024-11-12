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Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'da bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Hasan Yasin olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

M.Ç. idaresindeki 01 AYV 149 plakalı otomobil, Aliya İzzetbegoviç ve Öğretmenler bulvarları kesişiminde, Hasan Yasin'in (48) kullandığı 01 AHH 758 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Hasan Yasin'in olay yerinde öldüğü tespit edildi, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İncelemelerin ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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