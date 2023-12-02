Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 01 BZJ 73 plakalı motosiklet, seyir halindeyken devrilerek 01 APM 325 plakalı tırın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen tır sürücüsü polis merkezine götürüldü. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA