Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir araca çarpan motosiklet sürücüsü, savrularak karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'da park halindeki bir aracın açılan kapısına çarparak savrulan ve karşı yönden gelen minibüsün de çarptığı motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen Sercan Kusanç, park halindeki bir SUV aracın aniden açılan kapısına çarparak savruldu. Bu sırada karşı şeritten gelen bir minibüs de Kusanç'a çarptı.

Yaralanan Kusanç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen SUV aracın sürücüsü, Dağlıoğlu Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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