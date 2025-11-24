Adana'da Motosiklet Kazası: Sanığa 4 Yıl 5 Ay 10 Gün Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille çarptığı motosikletlinin ölümüne, bir araç sürücüsünün de yaralanmasına neden olan sanığa verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasının gerekçesi yazıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, 21 Nisan 2024'te motosiklet sürücüsü Ziyad Seleş'in hayatını kaybettiği, otomobil sürücüsü Yakup C'nin yaralandığı kazaya ilişkin tutuksuz yargılanan İzzet Sefa R'ye 28 Ekim'deki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, sanığın araçla takip mesafesine uymaması ve kavşağa yaklaşırken yavaşlamamasının kazaya neden olduğu ifade edildi.

Ölüm ve yaralanmada sanığın kusurunun olduğu aktarılan kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Sanığın eyleminin 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme' suçunu oluşturduğu, olayda alkollü olması nedeniyle ön gördüğü neticeyi istememesine karşın neticenin meydana geldiği, bu kapsamda manevi unsurun bilinçli taksir olduğu ve asgari hadden ceza artırımı yapılması mahkememizce kabul edilmiştir. Sanığın, geçmişi ve sosyal ilişkilerine göre Türk Ceza Kanunu'nun 62. Maddesi'nde yer alan 'iyi hal' indiriminin uygulanması gerektiği, asli ve tam kusurlu oluşu dikkate alınıp 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kararda, İzzet Sefa R'nin, olay günü arkadaşı E.B'den otomobilini izinsiz aldığı gerekçesiyle üzerine atılı "haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan beraat ettiği belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Sanığın atılı suçu işlediğine dair heyetimizde şüphe oluşmuş olup şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği mahkumiyet hükmünün kurulmasının mümkün olmadığı anlaşılarak 'haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçundan 'delil yetersizliğinden' oy birliğiyle beraatine karar verilmiştir."

Olay

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, 21 Nisan 2024'te İzzet Sefa R, kullandığı otomobille önce Ziyad Seleş idaresindeki motosiklete, ardından Yakup C. idaresindeki otomobile çarpmıştı. Seleş'in hayatını kaybettiği, Yakup C'nin ise yaralandığı kazanın ardından tutuklanan İzzet Sefa R, 6 Mayıs'taki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Ekim'de görülen karar duruşmasında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilen, "haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan ise beraat eden sanığın, tutuksuzluk halinin devamına hükmedilmişti.