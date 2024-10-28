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Adana'da Motosiklet Kazası: Kuaför ve Kalfası Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası: Kuaför ve Kalfası Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında kuaför Muhammed Hasan Ayeş ve kalfası Yusuf Örs hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde motosikletin kaldırımdaki ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden kuaför Muhammed Hasan Ayeş (29) ve kalfası Yusuf Örs'ün (17) cenazeleri toprağa verildi. Kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Kadın kuaförü Muhammed Hasan Ayeş, yanına kalfası Yunus Örs'ü alıp, iddiaya göre markete gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Ayeş'in kontrolünü yitirdiği motosiklet, kaldırımdaki ağaca çarptı. Devrilen motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis paketleri sevk edildi. Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Hasan Ayeş ile Yusuf Örs doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Usta ile kalfasının cenazeleri sabah Ceyhan'da toprağa verilirken, kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarpma anı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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