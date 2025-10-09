Haberler

Adana'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet, sokakta kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada bir başka motosiklet sürücüsü ise kazayı fark edip, durmak isterken aracını devirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çarpışma sonucu yaralanan 2 motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
