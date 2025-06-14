Adana'da Motosiklet Kazası: İki Genç Ağır Yaralandı

Adana'da Motosiklet Kazası: İki Genç Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosiklet savrularak kaldırıma çarptı. Olayda iki genç ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

ADANA'da otomobilin çarptığı motosikletin savrulup, 2 kişinin ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen motosiklete çarptı. 2 gencin bulunduğu motosiklet, savrularak bir apartmanın bahçe kısmındaki kaldırım taşlarına çarptı. Olayı görenler, yaralanan gençlerin yardımına koştu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gençler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gençlerin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi

İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı

Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.