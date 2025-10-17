Adana'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde motosikletin park halindeki bir otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Plakası öğrenilemeyen motosikletinin ön tekerini kaldırarak Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda ilerleyen Seydi S, bu sırada kontrolü kaybederek yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Cengiz S. yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel