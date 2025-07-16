Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Çukurova ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, arkasındaki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Nurullah E. (31) yönetimindeki 01 BCE 552 plakalı motosiklet, Hakan K.'nın kullandığı 34 DSR 134 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Nurullah E. ile arkasındaki Serhat Ş. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosikletteki Serhat Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü Nurullah E. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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