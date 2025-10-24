Haberler

Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, işçi taşıyan minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, çıkan yangında hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ADANA'da, işçi taşıyan minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle çarpışan ve işçi taşıyan minibüste yangın çıktı. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yere savrulduktan sonra alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Motosikletin sürücüsünün yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cesedi, kimliğinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
