Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, karşıya geçen yayaya çarptıktan sonra kontrolü kaybedip önündeki minibüse çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, çarptığı yaya ağır yaralandı.

Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da bir motosiklet sürücüsü, karşıya geçen yayaya çarptıktan sonra kontrolü kaybedip önündeki minibüse çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hazar Sağır (23) 01 ANB 667 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, karşıya geçmeye çalışan M.S.'ye çarptı. Ardından Sağır, kontrolden çıkan motosikletiyle önünde ilerleyen V.Y. idaresindeki 01 M 0894 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan M.S.'yi hastaneye kaldırırken, motosiklet sürücüsü Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün yakınları acı haberi alır almaz olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Sağır'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA