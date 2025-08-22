Adana'da Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İ.G. (18) ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
İ.G'nin (18) kullandığı 01 AVA 968 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ANE 265 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü İ.G. (18) yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İ.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel