Adana'da Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İ.G. (18) ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İ.G'nin (18) kullandığı 01 AVA 968 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ANE 265 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü İ.G. (18) yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İ.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Ülke 7.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Tsunami alarmı verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.