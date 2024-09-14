Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Uğur Düzgün yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Uğur Düzgün (33) yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Düzgün yönetimindeki plakasız motosiklet, Berkay Karaokay yönetimindeki 01 BZE 04 plakalı otomobil ile çarpıştı. Uğur Düzgün kazada yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Düzgün, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.