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Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, iki motosiklet çarpıştı ve olay yerindeki bir kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde Hasan Basri Sarıgül (60) idaresindeki 01 VC 580 plakalı motosiklet ile A.A.G'nin (16) kullandığı 01 AGF 09 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışma sonucu Sarıgül olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki eşi ile diğer sürücü A.A.G. ve annesi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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