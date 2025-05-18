Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

1) İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Editörlerin bilgisine

'İki sürücünün ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler ve gelişmelerle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

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ADANA'da sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalıştığı motosiklete, caddede ilerleyen motosiklet çarptı. Kazada sürücülerden Hacı Ayazgök hayatını kaybetti, arkasındaki çocuk hafif, diğer sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Ayazgök'ün kullandığı motosiklete caddede ilerleyen Gökhan Akyol yönetimindeki motosiklet çarptı. Ayazgök ve arkasındaki 5 yaşlarındaki çocuk ile Akyol metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan çocuk çevredekiler tarafından refüje oturtuldu. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hacı Ayazgök, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Gökhan Akyol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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