Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü
Sarıçam ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Serdar Süzen yaşamını yitirdi. Kazadan sonra otomobilin camları kırıldı, sürücü gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda A.E.C. (19) idaresindeki 06 DNP 371 plakalı otomobille, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Süzen'in (40) kullandığı 42 FDK 74 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Süzen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öte yandan, Süzen'in kaza yerine gelen yakınları taşlarla otomobilin camlarını kırdı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yerindeki çalışmanın ardından Süzen'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.