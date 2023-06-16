Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin, belediye otobüsü ve otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ekiz'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı B.O. (17) sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.