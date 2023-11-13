Adana'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İ.Ç'nin kullandığı 80 AEG 485 plakalı otomobil, Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi'nde M.U. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel