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Adana'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.