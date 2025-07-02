Adana'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adana'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın görgü tanıkları durumu polise bildirdi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı ile Zübeyde Hanım Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kavşakta Mertcan K. yönetimindeki 01 ADP 697 plakalı motosiklet ile Hüseyin Ö. idaresindeki 01 DB 159 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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