Adana'da motosiklet ile otomobil çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, Varsaklar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde, Salih T. yönetimindeki 01 AVG 31 plakalı motosiklete, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarparak kaçtı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.