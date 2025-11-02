Adana'da Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: Bir Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ağlıboğaz Caddesi'nde A.T.O'nun kullandığı 01 BDE 536 plakalı motosiklet ile S.K. idaresindeki 01 Y 7605 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
A.T.O, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel