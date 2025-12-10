Adana'da iş yerinden 4 motosiklet çalan 4 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mağazadan 4 motosiklet çalmaları kameradan belirlenerek yakalanan 4 çocuk zanlı tutuklandı.

Levent Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki motosiklet satış mağazasından 30 Kasım'da 4 motosiklet çalındı.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlığı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlılar M.H. (14), E.K. (14), B.K. (15) ve İ.A. (15) aynı ilçede sokakta yürüdükleri sırada yakalandı.

Polis ekipleri, çalınan motosikletleri de bularak mağazaya teslim etti.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen 4 zanlı, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, zanlılardan biri diğerlerinin de yardımıyla mağazanın girişindeki kepengi zorlayarak kaldırdıktan sonra oluşan boşluktan sürünerek içeriye giriyor. İçerideki zanlının butona basarak kepengi açmasıyla diğerleri de hızla içeriye girerek motosikletlere yöneliyor. Bir süre sonra şüpheliler çaldıkları motosikletlerle mağazadan uzaklaşıyor.