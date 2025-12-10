Haberler

Adana'da iş yerinden 4 motosiklet çalan 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir motosiklet satış mağazasından çalınan 4 motosiklet, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen 4 çocuk zanlının yakalanmasıyla bulundu. Zanlılar, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mağazadan 4 motosiklet çalmaları kameradan belirlenerek yakalanan 4 çocuk zanlı tutuklandı.

Levent Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki motosiklet satış mağazasından 30 Kasım'da 4 motosiklet çalındı.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlığı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlılar M.H. (14), E.K. (14), B.K. (15) ve İ.A. (15) aynı ilçede sokakta yürüdükleri sırada yakalandı.

Polis ekipleri, çalınan motosikletleri de bularak mağazaya teslim etti.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen 4 zanlı, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, zanlılardan biri diğerlerinin de yardımıyla mağazanın girişindeki kepengi zorlayarak kaldırdıktan sonra oluşan boşluktan sürünerek içeriye giriyor. İçerideki zanlının butona basarak kepengi açmasıyla diğerleri de hızla içeriye girerek motosikletlere yöneliyor. Bir süre sonra şüpheliler çaldıkları motosikletlerle mağazadan uzaklaşıyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak

Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Tedesco Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak

Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı

1981 yılında çekilen fotoğrafını görmeniz lazım
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali...

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali...
Otel muhasebecisi, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Otel muhasebecisi, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Ahmet Çakar'ın MASAK raporu ortaya çıktı: Hesapta dönen para inanılmaz

MASAK raporunun detayları: Ahmet Çakar'ın para trafiği akıllara zarar
Fransızlardan Galatasaraylı futbolcu için küstah manşet: Alay konusu oldu

Fransızlardan Galatasaraylı futbolcu için küstah manşet
title