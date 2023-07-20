Adana'da Motosiklet Hırsızlığı

Adana'da yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen bir kişi, park halindeki motosikleti çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı ve motosiklet sahibine teslim edildi.