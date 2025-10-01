Adana'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı ve Tutuklandı

Adana'da park halindeki 3 motosikleti çalması güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde 11 Eylül'de park halindeki iki motosiklet kilitleri kırılarak çalındı.

Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak iki motosikleti aynı kişinin çaldığını belirledi.

Hırsızlık şüphelisi Ümit Y. (32), ikametine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, zanlının Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda park halindeki bir motosikletin çalınması olayına daha karıştığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine göre, zanlı, otoparktaki bir motosikleti itekleyerek götürüyor.

Şüpheli, bir süre sonra otoparktan çaldığı başka bir motosikleti SUV tipi aracın bagajına yükleyip götürürken görülüyor.

Başka bir görüntüde ise zanlının Alparslan Türkeş Bulvarı'nda park halindeki motosikleti çalması yer alıyor.