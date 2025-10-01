Haberler

Adana'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Adana'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Şehir Hastanesi'nin otoparkındaki motosikletleri çalan Ümit Y., güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde suçlamaları reddetti.

ADANA Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkına giren Ümit Y. (32), motosikletin birini gidon kilidini kırıp sürükleyerek, diğerini de aracının bagajına yükleyip, çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip gözaltına alınan, ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim" diyen Ümit Y. tutuklandı.

Olay, 11 Eylül'de saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapalı otoparkında meydana geldi. Ümit Y., B.G.'nin park halindeki motosikletini gidon kilidini kırdıktan sonra çalıp, sürükleyerek götürdü. Bir süre sonra ciple tekrar otoparka giden şüpheli, başka bir motosikleti aracın bagajına yükleyip, çaldı. Olayın ardından bölgeden ayrılan şüphelinin hırsızlık anları, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri inceleyip, şüphelinin Ümit Y. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada Ümit Y.'nin, yakın tarihte Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kaldırımdaki bir motosikleti daha çaldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine polis, şüpheli Ümit Y.'yi adresine yapılan baskında yakaladı.

Emniyete götürülen Ümit Y., sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
ABD'de bütçe anlaşmazlığı! Federal hükümet kapandı

ABD'de hükümet kapandı! Kriz büyüdü, piyasalar allak bullak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem bugün resmen başlıyor
Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.