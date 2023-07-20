Adana'da Motosiklet Hırsızı Polis Tarafından Yakalandı

Adana'da yüzünü cerrahi maske ile gizleyip kafasına da kapüşon geçirip motosiklet çalan hırsız polisin çalışması ile evinde yakalandı. Hırsızlık anlarının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı olayda çalınan motosiklet şüphelinin evinde bulundu.

Adana'da yüzünü cerrahi maske ile gizleyip kafasına da kapüşon geçirip motosiklet çalan hırsız polisin çalışması ile evinde yakalandı. Hırsızlık anlarının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı olayda çalınan motosiklet şüphelinin evinde bulundu.

Olay, 27 Haziran sabaha karşı Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Yüzünü cerrahi maske ve kapüşon ile gizleyen Yusuf S. (23), Furkan Y'nin park halindeki motosikletini gidon kilidini kırıp, sürükleyerek kaçtı. Hırsızlık anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde işe gitmek için otoparka inen Furkan Y., motosikletinin çalındığını fark edip, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma yapan polis, önce şüpheliyi tespit etti ardından da adresini belirleyerek yaptığı baskınla yakaladı. Şüphelinin adresinden çaldığı motosiklette ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesi alınıp 'Nitelikli hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi. - ADANA