Adana'da motosiklet gaspı davası açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde darbettikleri kişinin motosikletini zorla aldıkları iddiasıyla 3'ü tutuklu 4 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dede Korkut Mahallesi'ndeki olayla ilgili yakalanan ve "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 23 Temmuz'da tutuklanan A.A, H.D. ve M.İ. ile tutuksuz M.A.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki A.E'nin olay günü gece vakti işe gitmek amacıyla evinden ayrıldığı ve Dede Korkut Mahallesi'nde arkadaşını almak amacıyla motosikletiyle yol kenarında bir süre beklediği anlatıldı.

Bu sırada sanıklar H.D. ve A.A'nın müştekinin yanına gelerek sigara istedikleri, bir süre sonra da müştekiden motosikletini vermesini talep ettikleri, A.E'nin kabul etmemesi ve direnmesi üzerine M.İ. ve M.A.G'nin de olaya dahil olarak müştekiyi darbettikleri belirtildi.

İddianamede, darbın ardından A.E'nin motosikletini gasbedip olay yerinden kaçan sanıklar hakkında, fikir ve eylem birliğiyle hareket ettikleri bilgisine yer verildi.

Sanıkların motosikleti başka bir kişiye sattıkları da ifade edilen iddianamede, A.A, H.D, M.İ. ve M.A.G'nin "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.