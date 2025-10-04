Adana'da Motosiklet Denetimlerinde 526 Araç Trafikten Men Edildi
Adana'da trafik polisleri, 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 32 bin 952 motosikleti kontrol ederek 526 motosikleti trafikten men etti.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel