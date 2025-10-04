Haberler

Adana'da Motosiklet Denetimlerinde 526 Araç Trafikten Men Edildi

Adana'da trafik polisleri, 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 32 bin 952 motosikleti kontrol ederek 526 motosikleti trafikten men etti.

Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 1 ayda 526 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, 1-30 Eylül'de kent genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 32 bin 952 motosikleti kontrol eden ekipler, 14 bin 494 sürücüye cezai işlem uyguladı, 526 motosikleti trafikten men etti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
