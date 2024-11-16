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Adana'da Motosiklet Denetimlerinde 39 Araç Traffikten Men Edildi

Adana'da Motosiklet Denetimlerinde 39 Araç Traffikten Men Edildi
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Adana'da yapılan motosiklet denetimlerinde, 39 motosiklet trafikten men edilirken, 770 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 39 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 13-14 Kasım'da kent genelinde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde 2 bin 63 motosikleti kontrol eden ekipler, 770 sürücüye cezai işlem uyguladı, 39 motosikleti trafikten men etti.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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