Adana'da Motosiklet Denetiminde 184 Sürücüye Ceza
Adana'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde 392 motosiklet incelendi ve 184 sürücüye çeşitli ihlallerden ceza kesildi. Ayrıca, 18 motosiklet trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, kent genelinde motosikletlere yönelik denetim yaptı.
Denetimde 392 motosikleti kontrol eden ekipler, 184 sürücüye çeşitli ihlalleri nedeniyle cezai işlem uyguladı.
Ekipler, 18 motosikleti trafikten men etti.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel